Mon mariage avec le célèbre arrangeur Dr Wang était un simple montage ”Bad buzz”

L’artiste Coupé-décalé est depuis un moment au centre d’un buzz. Elle a annoncé sur ses réseaux sociaux que son récent mariage avec le charmant arrangeur de son Dr Wang était juste pour un clip. Et bien cette nouvelle est mal passée surtout au sein de ses amis. Ces derniers semblent n’avoir pas apprécié cette blague. C’est le cas de sa consœur coupé-décalé La Congolaise.

Le week-end dernier, l’artiste Vitale a pris de court ses fans à la suite d’une annonce selon laquelle son mariage avec le célèbre arrangeur Dr Wang était en réalité un simple montage. Dès la publication de cette mise au point, celle qui se fait appeler La Beyonce d’Afrique n’a pas été épargnée par les critiques, même pas par ses homologues, en particulier, La Congolaise.

La Congolaise est logiquement très remontée contre sa consœur Vitale. Elle n’a pas du tout apprécié la blague et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. «Ahi! Ma sœur chérie Vitale, on peut faire ça ? En plus, tu prépares un concert. J’aurais été à ta place, je me serai tue jusqu’à ce que mon concert se tienne. J’allais informer que c’était un buzz après le concert. Car beaucoup de personnes se sont mises à te suivre à cause de ce mariage. Les sujets pour créer où faire le buzz, il y en a beaucoup, pour que tu puisses opter pour un sujet sur le mariage », s’est indignée sa consœur coupé-décalé.

« Je suis tentée de dire que c’est toi même qui est le propriétaire des buzz en Côte d’Ivoire. Ma sœur Vitale d’amour, tu m’as déçue. Donc tout ça pour en arriver là ? Vitale, au cas où mes propos te fâcheraient, pardonne-moi. Mais c’est juste que ton buzz me dépasse. J’ai vraiment été choquée », a déploré La Congolaise.

afrikmag

Comments

comments