MUSIQUE: Meiway versus Alpha Blondy qui est le meilleur ?

MEIWAY revient sur ses propos lors d’une émission dans laquelle il a affirmé être meilleur que Alpha Blondy parce qu’il ne ferait pas de la musique ivoirienne.



” Pour moi, faire de la musique ivoirienne c’est s’inspirer de notre tradition et en Côte d’Ivoire, on a la chance d’avoir une tradition, d’avoir des mœurs et coutumes, donc il faut s’en inspirer parce que c’est ça notre vitrine, notre identité.Le reggae n’est pas notre vitrine, c’est la vitrine de la Jamaïque.

J’ai connu le reggae avec Bob Marley, pas avec Alpha Blondy.

La musique est universelle, on a le droit de faire ce qu’on veut, moi, j’ai décidé d’opter pour la défense et la promotion de ma tradition.

Je reste persuadé que Alpha et moi, on évolue pas dans la même catégorie en terme de visibilité mais au delà si on doit nous juger sur le plan de la musique ivoirienne, c’est moi le maître, je l’assume encore aujourd’hui.

Le reggae, quand tu enlève la voix d’Alpha Blondy, qui une fierté nationale, tu pourras toujours écouter d’autres artistes reggae”.

