Nigeria: la fiancée de Davido testée positive au covid-19, Le chanteur réagit!

Chioma Rowland, la fiancée de Davido a été testée positive au coronavirus, a annoncé le chanteur dans une série de tweets.

Les deux sont récemment rentrés de l’étranger et même s’ils ne présentaient aucun symptôme, ils ont décidé de subir un test. Les résultats ont révélé que Chioma est malade mais la bonne nouvelle est que Davido et son fils Ifeanyi ont été testés négatifs.

« Salut tout le monde ! Je suis revenu récemment d’Amérique après avoir reporté ma tournée. Ma fiancée Chioma est également revenue de Londres récemment avec notre bébé. Nous n’avons eu aucun symptôme et nous nous sentons toujours parfaitement bien tous les deux, mais en raison de nos récents voyages, nous avons décidé de nous faire tester au COVID-19 nous et nos proches avec lesquels nous sommes récemment entrés en contact le 25 mars. Malheureusement, les résultats de ma fiancée sont revenus positifs tandis que les 31 autres testés sont revenus négatifs, y compris notre bébé. Nous nous portons cependant parfaitement bien et elle n’a même pas encore eu de symptômes. Elle est maintenant mise en quarantaine et je me suis également mis en isolement complet pour au moins 14 jours. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous à l’avance de votre amour et de vos prières sans fin et pour exhorter tout le monde à rester à la maison alors que nous contrôlons la propagation de ce virus! Ensemble, nous pouvons battre cela!», a-t-il écrit.

