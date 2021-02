Nigéria: menacés de mort par ses parents le milliardaire envoie un SOS à la police

Ned Nwoko, le magnat des affaires et politicien nigérian vient d’envoyer un SOS à la police nigériane et à l’opinion publique. Pour cause, sa vie et celle de sa dernière épouse l’actrice Regina Daniels seraient en danger pour un problème de terre.

Dans une conférence de presse tenue ce jeudi 11 février 2021 à Abuja, le prince Ned Nwoko a révélé qu’il avait reçu des menaces de mort de la part de ses parents à cause de la lutte pour un lopin de terre dans sa communauté destiné à être utilisée pour la construction d’une université privée.

Au cours de sa conférence de presse, le milliardaire nigérian a pris l’opinion publique et les forces de l’ordre nigérianes à témoin. « Je demande à la police d’enquêter sur les problèmes de terre qui prévaut entre certains membres de ma famille et moi car ma vie et celle de ma femme Regina Daniels sont en danger » a-t-il déclaré avant de révélé qu’une personne anonyme lui avait donné un avis sur le complot visant à le tuer lui et sa femme Regina Daniels.

Ned Nwoko a cependant appelé la police nigériane à enquêter sur l’affaire afin d’arrêter les personnes impliquées dans le complot. L’avocat nigérian à travers cette sortie médiatique prend également la population nigériane à témoin pour la protection de sa vie et celle de sa femme, l’actrice Regina Daniels.

