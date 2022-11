«Nous allons nous battre», promet Lionel Messi pour le Mondial

Lionel Messi vient d’arriver au camp de concentration en Argentine et s’est déjà entraîné sous les ordres de Scaloni, mais il a également pris le temps de parler de quelques questions et du panorama de l’Albiceleste dans sa cinquième Coupe du monde, et tout cela en tant que protagoniste.

«Il faut être réaliste et aller étape par étape. Je pense que la France, même si elle a eu des joueurs blessés, elle a un potentiel terrible, elle a beaucoup de joueurs et elle a un entraîneur qui est dans le même groupe depuis longtemps. Ils ont déjà gagné, ils ont traversé une Coupe du monde et gagné», a-t-il déclaré dans une interview accordée à Jorge Valdano sur Movistar+.

«Ce sont des sélections difficiles à gagner. Nous n’avons pas eu beaucoup d’affrontements contre des équipes européennes non plus. Je pense que nous sommes arrivés au bon moment, mais il ne faut pas tomber dans l’erreur de la folie des gens et croire que nous sommes les favoris et seront champions», a ajouté l’attaquant du PSG.

Le considéré comme le meilleur joueur de la planète considère aussi que son équipe doit «commencer par gagner le premier match, car ce n’est pas la même chose d’aller au second avec l’obligation de battre le Mexique qu’avec trois points en poche».

«Je pense que nous avons aussi un très bon groupe de joueurs qui traversent une bonne période. Nous avons eu la malchance de la blessure de Gio (Lo Celso), ce qui est très important. Nous allons nous battre. Nous allons avec cette idée», a-t-il conclu.

