« On m’a demandé de clasher Serey Dié », Hassan Hayek au coeur de la polémique

Récemment, le bénévole Hassan Hayek s’est retrouvé au centre d’une controverse suite à son départ de l’émission « Yvideroshow’s ». Dans une interview accordée à un site en ligne, il a exposé les raisons de sa décision de quitter le programme.

Selon Hassan Hayek on lui aurait demandé de prendre part à un clash avec Serey Dié, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire. Cependant, en raison de l’amitié profonde qui le lie au footballeur, Hassan Hayek aurait catégoriquement refusé cette demande.

L’animatrice de l’émission, Yvi, semblerait ne pas reconnaître les déclarations de Hassan Hayek. Elle a réagi aux accusations portées contre elle en lien avec cet incident, soulignant notamment son étonnement face à ces allégations.

Lors du dernier numéro d’Yvideroshow’s, une confrontation directe a eu lieu, où Yvi a interpellé Hassan Hayek concernant ses déclarations. À ce moment-là, Hassan Hayek aurait nié fermement ses propos antérieurs, alléguant que ses paroles auraient été déformées. « J’ai vu sur une page un post qui parlait de mon ami et frère Hassan Hayek qui disait que lui il a quitté l’émission parce qu’on lui a demandé de clasher son ami et frère, un joueur. Il dit ce n’est pas ce qu’il a dit, et que les gens ont transformé (ses propos) »,

Les rebondissements ne se sont pas arrêtés là. Des allégations ont surgi selon lesquelles Hassan Hayek aurait affirmé n’avoir jamais quitté l’émission. Yvi a immédiatement mis en lumière ceci en faisant lire en direct un supposé message de Hassan Hayek à l’une de ses consultantes, plongeant ainsi l’émission dans un jeu de rôles et de vérité. Cette affaire a suscité de vives réactions sur la toile, alimentant les discussions et les spéculations au sein de la communauté en ligne.