Palais de la Culture / Koné Dodo : “Que Beynaud arrête Mix a réservé avant lui ”

Suite à la récente sortie de Serges Beynaud qui a fustigé les responsables du Palais de la Culture qui auraient cédé ce cadre à 2 artistes coupé décalé pour leur concert le même jour, remonté, Le Boss du Palais, Koné Dodo a vivement réagi:

«Écoutez, quand le staff de Beynaud est venu nous voir le 30 Juillet dernier pour une réservation de la salle Anoumabo en vue de leur concert le 18 Décembre, mon équipe a clairement fait savoir au manager de Beynaud que la salle Anoumabo était déjà réservée pour cette date. Parce que, un mois et demi avant, depuis en effet le 14 Juin 2021,le staff de Dj Mix avait déjà réservé la salle Anoumabo pour leur concert à cette date du 18 décembre. Le camp Beynaud, a dit : “ce n’est pas grave, on réserve quand même”. Mais, aujourd’hui l’impression que donne Beynaud, est que le Palais de la culture a programmé deux artistes coupé décalé à la même date et dans le même cadre. C’est archi faux, c’ est un mensonge éhonté », a décrié le Directeur du Palais de la culture, qui ne décolère pas, « L’équipe qui veut faire son concert, c’est à elle de s’informer avant de faire sa programmation. Que Beynaud sache que le Palais de la culture n’est pas à sa disposition. Nous sommes dans un pays libéral, celui qui vient le premier faire sa réservation, on lui accorde. Dans le présent cas, c’est bien Dj Mix qui est arrivé le premier pour faire sa réservation depuis le 14 Juin dernier» ajoute Koné Dodo qui envoie ce message : « Il faut qu’on soit un peu sérieux et responsable. Que Beynaud arrête de faire du buzz et d’éviter d’incriminer le Palais de la culture. Il veut créer des palabres. Il peut faire ces déclarations pour faire son buzz, mais nous ici, on est dans la vie réelle», a laissé entendre le Patron du Palais de la culture, Koné Dodo, qui a livré des captures des factures PROFORMA des concerts annoncés de Serges Beynaud et de Dj Mix.

