Paris : Annulation du concert de Koffi Olomidé, les raisons

Nouveau coup dur pour l’artiste congolais Koffi Olomidé. Son concert prévu le 27 Novembre a été annulé, apprend-on. Dans un communiqué, Paris La Defense Arena a annoncé l’annulation du concert de Koffi Olomidé prévu le 27 novembre.

Le concert du Grand Mopao initialement prévu le 13 février 2021 à Paris la Défense Arena et reporté au samedi 27 novembre 2021, n’aura finalement pas lieu.

La salle parisienne , une des plus grandes scènes européennes a notamment évoqué le Covid19 pour justifier l’annulation de cet événement que Koffi Olomidé qualifiait de “concert de sa vie”.

« Toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les plus grandes stars de la musique africaine et internationale et offrir un show à la hauteur des attentes de Koffi Olomide pour son public. » indique le communiqué.

Les organisateurs du concert ont rassuré les fans du chanteur congolais sur la possibilité de se faire rembourser le prix des tickets et des conditions sur le site officiel de Paris La Défense Arena.

K.

Comments

comments