Paris: l’hôtel quatre étoiles de Leonel Messi pillé par des hommes masqués

Des voleurs masqués se sont introduits dans l’hôtel Royal Monceau dans la capitale Parisienne, où résident l’Argentin Lionel Messi et sa famille. Ils ont réussi à voler des milliers de livres, des bijoux et de l’argent rapporte le média The Sun.

Les cambrioleurs ont fait irruption dans Le Royal Monceau en prenant par le toit pour accéder l’extérieur du bâtiment. Ils sont entrés par une porte de balcon non verrouillée à l’étage au-dessus du bâtiment de la superstar du Paris Saint-Germain

Selon les informations rapportées par le quotidien, quatre chambres ont été perquisitionnées lors du vol, quelques semaines seulement après que le footballeur ait fait signe aux fans depuis le balcon de sa nouvelle maison de luxe. « Payer une fortune pour un endroit chic et sécurisé et voir quelqu’un entrer dans votre chambre est très perturbant », déplore un client de l’hôtel.

Selon le rapport, deux hommes masqués ont été vus sur des images de vidéosurveillance se dirigeant vers le balcon du sixième étage mercredi soir la semaine dernière. Cette nuit-là, le PSG a disputé un match à l’extérieur à Metz, dans le nord-est de la France, mais Messi est resté à la maison après s’être blessé lors du match précédent.

Une victime, conseillère financière à Dubaï, a déclaré qu’elle avait laissé dans sa chambre plus de 1 000 £ cette nuit et avait découvert que son collier en or de 3 000 £, ses boucles d’oreilles de 500 £ et 2 000 £ en espèces ont disparu le lendemain matin. Même si la star argentine n’a pas été touchée par ce cambriolage, c’est fort probable qu’il quitte les lieux dans les jours qui arrivent.

J.K.

