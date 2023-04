Patrice Evra explique pourquoi il est plus difficile de jouer pour le PSG que pour le Real ou Man United

Bien sûr, Manchester United et le Real Madrid sont des clubs plus grands et plus puissants que le PSG. Cependant, à ce jour, Patrice Evra pense sincèrement qu’il est plus difficile de jouer pour l’équipe parisienne que pour le roi de l’Europe ou les Red Devils.

Parce que? En raison du niveau de pression et de la demande qui est gérée. Pour ce qui a été investi dans l’entité Parc des Princes ces dernières années, autre chose que gagner la Coupe d’Europe est un échec retentissant.

Et ce niveau de demande, en ce moment, ne se retrouve ni au Real Madrid, en raison de ses récents succès, ni à Manchester United, car ils sont dans un processus de reconstruction (et ils ont aussi beaucoup investi dans les transferts).

«Aujourd’hui, il est plus difficile de jouer au PSG qu’à Manchester United ou au Real Madrid. Parce qu’il y a une pression et une attente énormes», ont déclaré l’ailier français historique, dans une interview accordée à RMC Sport.

La différence de niveau entre le PSG et le reste des clubs de Ligue 1 n’aide pas le PSG à affronter les soirées vraiment difficiles de l’UEFA Champions League.

«Il me semble que le championnat de France est trop facile pour Paris. Quand tu arrives en Ligue des champions… la réalité te dit : ‘Prends-le par la bouche’. Mais tu n’es pas prêt. Parce que tu joues tellement avec un cigare dans le championnat de France que, quand tu arriveras en Ligue des champions de l’UEFA, peu importe qui tu achèteras, ce sera difficile.

Encore un problème avec le PSG ? C’est devenu plus une institution pour le show et le spectacle que pour le football. Il est plus facile de trouver des célébrités dans les tribunes que des légendes du Paris Saint-Germain.

«Dans les tribunes, on ne voit pas Bernard Lamas, mais les Kardashian et compagnie. C’est un club de show-business. Le football n’est pas la priorité, non. Nasser (Al-Khelaïfi) aime le club, ils font un super boulot. Mais dans la communication, quand je vais voir un match à Paris, il paraît que je vais à un concert, je suis en VIP, champagne… Mais les gars, où sont les historiques ? Quand vous allez à United, dans le siège là-bas. Évra s’écrit, le nom des légendes… Il n’y a pas Leonardo Di Caprio qui vient regarder le match».