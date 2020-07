People : Affaire 20 millions pour passer la nuit / EUDOXIE YAO dit : “c’est faux!”

La star des réseaux sociaux, EUDOXIE YAO a réagi jeudi suite aux accusations portées contre elle au sujet d’une certaine somme de 20 millions à débourser pour coucher avec elle.

“Salut mes loves mes bb et mes fanatiques

Il y’a une rumeur qui circule à nouveau que pour passer la nuit avec moi il faut débourser la somme de 20 MILLIONS, c’est faux je n’ai jamais dit une telle chose et je ne me prostitue pas … il y a quelques années dans les débuts de ma célébrité le magazine Top visage a fait une interview avec moi avec le Journalist Charlie la légende il m’a demandé si je n’avais jamais eu une proposition indécente et si oui à combien ça s’élevait j’ai répondu que j’ai plusieurs proposition indécente et qu’on m’a proposé 20 millions mais que j’avais refusé…

Donc je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de salir mon image sur cette histoire en disant qu’il faut 20 millions pour sortir avec moi

Je vous le dis mes bb faites très attention à ce que les gens disent sur moi car ils mettent tout en œuvres pour essayer de salir ma réputation

Merci “, a- t- elle démentit.

Sapel MONE

