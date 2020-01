People: atteint d’une maladie incurable, Justin Bieber fait de troublantes révélations

A travers une publication sur le réseau social Instagram, le chanteur canadien Justin Bieber a annoncé mercredi être atteint de la maladie de Lyme .

“On m’a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus j’ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général”, a écrit la star de 25 ans, en réponse à des critiques sur son physique.

En 2017, il avait interrompu une tournée, expliquant vouloir se retrouver psychologiquement. Il restera un long moment loin du micro. Une série de documentaires que Justin Bieber prévoit de poster sur Youtube prochainement, apportera néanmoins des précisions sur son état de santé.

La maladie de Lyme est transmise par la morsure de tiques infectées par une bactérie appelée borréliose. Si sa manifestation peut se limiter à une rougeur caractéristique autour de la morsure, elle provoque dans certains cas des troubles invalidants et douloureux, notamment neurologiques, articulaires et musculaires.

“Cela a été quelques années difficiles mais suivre le bon traitement pour soigner cette maladie incurable aidera, et je serai de retour meilleur que jamais”, rassure Justin Bieber.

Aujourd’hui, il lui est impossible d’expliquer comment il a pu contracter cette maladie de Lyme. Une maladie relativement dangereuse puisque dans le cas où elle n’est pas traitée, celle-ci peut s’attaquer directement aux articulations, au cœur et même au système nerveux. Une situation qu’évitera Bieber, qui en plus de se soigner, se permet de discuter librement et ouvertement de cette maladie. Un véritable porte-voix pour les 300.000 Américains touchés.

Justin Bieber est l’une des célébrités les plus suivies sur Twitter avec 107 millions d’abonnés, derrière Barack Obama (111 millions).

