People: Bebi Philip répond au pasteur qui aurait prédit sa mort

“J’ai appris dimanche sur les réseaux sociaux qu’un pasteur avait une révélation pour moi et qu’en juillet 2020 j’allais mourir et que je devais faire attention.

Ce que je sais, c’est que de la même manière le Dieu donne des révélations, c’est de la même manière que le diable donne des révélations.

J’essaie le plus possible de marcher selon les voies de Dieu et ça c’est ma vie. Mais comme il avoue que c’est un message de Dieu, alors on va attendre en Juillet pour savoir si cela vient de Dieu et on saura tous si le pasteur est un envoyé de Dieu.

Je demande à mes fans de ne pas s’inquiéter car je vivrai et le plus important pour moi c’est de garder le ciel “

Boyo Boyo News 24

Comments

comments