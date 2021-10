People : Carmen dévoile l’origine de “SAMA”

Invitée sur le plateau télévisé “Life WKD”, une émission de life TV, la fiancée du défunt artiste Arafat Dj a dévoilé l’origine de son surnom SAMA.

” C’est venu de feu mon mari. A la base, je ne m’appelle même pas ” Sama ” (rires). Mais vous connaissez votre artiste oh… un matin il s’est réveillé, j’étais en cuisine. Il m’appelle ” Bébé ! bébé ! “. Je réponds. Il me dit ” À l’heure là, je m’appelle Beerus Sama non ? Bon, on va diviser : Carmen Beerus? Non ça ne sonne pas bien. Carmen Sama ? Voilà !!!! Désormais tu t’appelles Carmen Sama.” C’est depuis ce jour là que je suis devenue CARMEN SAMA ” a-t-il dévoilé.

Sapel MONE

