People : Créol va acheter une maison à l’intérieur du pays

“Je m’achèterai une maison dans une ville de l’intérieur,”a dit l’artiste Créol. La chanteuse, auteure-compositrice et interprète Gabonaise Créol La Diva veut acheter une maison après avoir rencontrer un Homme qui s’occupe très bien d’elle.



“J’ai un homme qui s’occupe très bien de moi. Prêt à me donner tout ce que je demande. Donc, je peux dormir, bien

manger et très bien vivre. Mais je n’aime pas vivre au crochet d’un homme. Si demain cet homme refuse de s’occuper de moi, ou n’a plus d’argent, je vis comment ?

Que mes frères gabonais ne me cherchent pas.

La Côte d’Ivoire est vraiment le plus doux pays au monde. C’est un pays qui valorise les artistes. J’arrive à travailler, à gagner de l’argent à travers mes spectacles à Abidjan et les capitales des pays voisins à la Côte d’ivoire ( Bamako , Dakar ect.) Il n’ya pas plus grande satisfaction que de vivre à la sueur de son front, du fruit de son labeur. Je prends cet argent pour m’occuper de ma mère et de mon fils. J’ai même envoyé la Somme de 200. 000 à mon homme qui est déjà financièrement Nanti. Il en a rigolé.

Je glosse et je continue de glosser à Abidjan . En tout cas, je me sens bien en Côte d’Ivoire. Je ne connais que Abidjan et Bassam. Je compte visiter également les villes de l’intérieur du pays. Et choisir une d’entre elle dans laquelle je m’achèterai une maison pour y vivre”.

Sapel

Comments

comments