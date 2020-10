People : Emmanuelle Keita répond à ses détracteurs

Emmanuelle Keita n’a pas été tendre avec ses détracteurs suite aux nombreuses réactions sur sa publication traitant le président ivoirien, Alassane Ouattara de “Boy ”.

L’arriviste, est ferme, et met en garde ses détracteurs.

“Les injures, le lynchage médiatique, et que sais je ? Ne changerons rien à mon apophtegme !

Essayez encore !

“Boy ”n’est pas une injure ou encore moins un manque de respect ! Mais dire une chose et son contraire est un sacré manque de respect pour tout un peuple ! ( on a pris une claque ) tripatouiller des textes à toutes fins utiles est insulter notre intelligence !

Je suis Pro Respect / Pro Paix

Ah j’oubliais , je parle un peu de Bambara , ne vous donnez pas autant de mal à me pondre une phrase en français ( après constat, il y a que vous, qui alimentez la section injures et vulgarités sur ma page depuis hier )

Take care”, affirme t-elle.

Sapel MONE

Comments

comments