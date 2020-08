People: Kenye West se réconcilie avec sa femme avant la présidentielle dont il est candidat

Le candidat à l’élection présidentielle américaine, Kanye West, sa femme, Kim Kardashian, et leurs enfants se sont embarqués pour des vacances en famille dans le but de sauver l’union de la famille.Selon TMZ, Kanye West, 43 ans, et sa femme de 39 ans, Kim, ont sauté dans un jet dimanche et sont partis avec leurs quatre enfants pour des vacances privées en famille dans le but de sauver leur mariage.

Des photos partagées dans la publication montraient West sortir du jet dans un polo blanc. Son fils de quatre ans, Saint, est également photographié avec un garde du corps alors qu’il pointe du doigt apparemment des paparazzi. Il n’y a pas de photos de Kardashian et de leurs autres enfants.

Voici la décision prise par Kim et Kanye West pour «sauver» leur mariage.

Pendant ce temps, un rapport de People a affirmé que Kanye était impatient de travailler sur leur mariage après avoir présenté des excuses publiques à Kim sur Twitter après avoir déclaré lors d’un rassemblement présidentiel qu’il l’avait encouragée à avorter leur première fille North, 7 ans.

Melv Sage

