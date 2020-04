People: Koffi Olomidé “assassin” son coup de gueule contre le coronavirus

Le roi de la Rumba a frappé fort face à l’épidémie du coronavirus. Un coup de gueule tout en douceur contre le COVID 19. La chanson intitulée « Assassin » est un pur plaisir sonore. Koffi Olomidé introduit ce titre ainsi : « Dieu nous aime, mais c’est l’homme qui n’aime pas l’homme ». Un classique pour sensibiliser et interpeller face au ravage que fait cette maladie. La preuve, en Lingala, il prévient : « C’est grave quand on vient en réanimation. On n’arrive pas à sauver tout le monde, malheureusement… ». Depuis le 30 mars, le clip du titre « Assassin » est disponible sur Youtube et affiche déjà un demi million de vues. Dans ce clip, des scènes d’ambulance, des appels de détresse. Le coronavirus n’a pas fini d’arracher à l’affection des siens de nombreuses vies. Koffi Olomidé a décidé de porter la voix, interpeller tout un chacun sur le désastre engendré par le COVID 19.

Koffi Olomidé-Assassin : « L’ennemi n’a pas de visage… »

« Le virus est dehors, partout, méchant, vorace et barbare, enfermons-nous comme en temps de guerre. L’ennemi n’a pas de visage. Confinons-nous, restons à la maison… ». Dans la chanson « Assassin », Koffi Olomidé décrit le coronavirus comme un virus méchant, vorace et barbare qui ravage tout sur son passage. Il n’a pas de visage, il s’en prend aux enfants, jeunes et vieillards…Alors la seule manière de s’en prémunir, bien entendu, c’est de se confiner, parce que, dit-il, « le virus est dehors, partout ».

