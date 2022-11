People : Lalla Diakité l’ex-femme de Didier Drogba victime de vol, elle perd 131 millions CFA

Des bandits se sont incrustés dans le garde-meuble où Lalla Diakité sécurisait ses affaires de luxe et lui ont tout volé.

Lalla Diakité a été victime de vol. C’est la nouvelle qui nous est parvenue ce jeudi 24 novembre 2022 par la Radiotélévision Luxembourg (RTL).

Un préjudice estimé à plus de 130 millions CFA

En effet, la jeune dame avait stocké plusieurs valises et sacs de grande marque bourrées de vêtements et chaussures de luxe qu’elle croyait en sécurité dans le box de la société Shurgard (une société de stockage des meuble) dans les Hauts de Seine en France. Des affaires dont la valeur est estimée à plus de 130 millions soit 200 mille euros.

Selon notre source, l’équipe de voleurs semblait être très bien renseignée et savait exactement où l’ex-épouse de Didier Drogba gardait ses effets. Un plan plutôt bien échafaudé. C’était juste une question de temps pour que ce malheur s’abatte sur elle.

‘’les faits du cambriolage’’

Tout porte à croire que la jeune dame a été la cible d’un plan bien orchestré par les malfrats qui chose bizarre, ont agi avec beaucoup de précisions. La première chose étrange est qu’ils se sont introduit dans le garde meubles en question qui était censé être un lieu très sécurisé pour précisément éviter les désagréments de ce genre.

Ensuite, les délinquants ont eu accès à des codes personnels de clients qui permettent d’accéder vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux locaux, d’après les premiers éléments d’enquête de la police avant de fracturer une issue de secours puis le cadenas du box de Lalla. Repartis avec au moins six valises de luxe, une malle Vuitton, un sac du même couturier, et d’autres valises et sacs bourrés de vêtements et de chaussures de luxe et notamment des affaires d’hiver qu’elle venait d’acquérir, les voleurs n’ont pas été rattrapés. La victime n’a fait que constater qu’elle venait de se faire gravement détrousser. L’enquête de la police suit son cours.

