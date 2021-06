People: le footballeur Razack aurait-il abandonné sa mère par envoûtement de sa femme?

Le Footballeur Abdoul Razack Traoré aurait-il abandonné sa mère par envoûtement de sa femme?

A en croire sa mère c’est ce qui se serait passé. En effet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, celle-ci affirme avoir été abandonné par son fils.

Toute cette histoire aurait commencé par un mariage dont ses propres parents n’auraient pas été informés, c’était en présence des parents et famille de celle qui est devenue son épouse. Elle aurait appris cela en 2011 alors que le mariage a été fait en 2009.

Selon sa mère, “il peut faire un an, il ne me parle pas, il ne me donne pas à manger. C’est quand il sait qu’il a un problème qu’il ne peut pas résoudre, c’est là il se souvient qu’il a une famille.”

L’international Burkinabè serait allé à Abidjan avec son épouse pour présenter les enfants qu’ils ont eu aux parents de Aïcha (l’épouse) sans aller du côté de la famille Razack. C’était en janvier dernier et ils y auraient fait 2 semaines.

Pour l’instant, le concerné n’a pas encore pas réagi.

Melv Sage

