People/ le message d’amour de Grand P à Eudoxie Yao : “je te jure que je suis fidèle à toi”

Les bruits de la rupture Eudoxie-Grand P se font de plus en plus entendre sur la toile, un sujet qui alimente les débats dans des foyers.

Invitée dans une émission sur Life Tv ce vendredi 8 octobre 2021, l’influenceuse Eudoxie Yao a donné les raisons pour lesquelles, elle n’est plus en couple avec grand P.

« Il a trop de prétendantes, et il ne s’en cache pas. Il ne sait pas ce qu’il veut », a expliqué Eudoxie Yao soulignant qu’elle prend de l’âge.

Grand P a promptement répliqué. ” Je veux que tu sois vraiment heureuse avec moi chaque minute, chaque seconde. Je t’aime beaucoup et je suis très heureux de t’avoir dans ma vie tu resteras mon bonheur surnaturel, mon amour

tu es le plus grand miracle pour moi,la femme

la plus chère, la personne la plus aimée. Je t’aime. Écoute ton cœur et regarde-moi je le ferai pas pour toi mais à cause de ma dignité je te jure que je suis fidèle à toi rien ne changera mon amour que Dieu protège notre relation EUDOXIE YAO”, a-t-il dit.

En claire l’amour est un mystère, on ne peut pas le comprendre.

Sapel MONE

