People: l’ex-danseuse de Fally Ipupa, l’Ivoirienne Eva DL fait des révélations sur Dicap La Merveille

Des années après son départ du staff de Fally Ipupa, l’ex-danseuse de la Star Congolaise, l’Ivoirienne Eva DL fait des révélations sur Dicap La Merveille.

Eva DL vient de se lancer dans une carrière musicale. La jeune ivoirienne qui vivant à Paris, s’est surtout illustré dans le milieu du show-biz, en tant que danseuse de la star Congolaise, Fally Ipupa.

Eva DL dansait avec Dicap La Merveille au début de la carrière de l’artiste, à partir de son tout premier album : «Droit chemin». Leur collaboration a été interrompue lorsque Fally s’est aperçue que sa filleule offrait ses services comme danseuse du côté de Paris, à son concurrent Ferre Gola : « Fally n’a pas digéré, il n’a pas apprécié le fait que je me retrouve tantôt chez son concurrent Fere Gola. Je l’ai fait, parce que le Boss Fally était à un moment plus installé au Congo. Et puis il faut dire que je n’étais pas liée à lui par un contrat », apprend l’ex danseuse ivoirienne de Fally au site Vibe Radio.CI.

La jeune fille fait cette autre révélation sur son ex patron Fally : « Il m’a fait des avances à l’époque. Fally est certes un homme beau, mignon et tout, mais je ne voulais pas d’une relation avec lui ». Eva DL se justifie : « À l’époque il avait une certaine immaturité. Et puis, il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Et moi, je ne voulais pas être un pneu secours, ça ne m’intéressait pas. Car je veux être la seule qui représente », a confié l’ex danseuse devenue chanteuse. Enzo Dia

