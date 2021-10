People : “Makosso je te couronne aujourd’hui le père des brebis égarées” ( AP Le Guide )

Le général Camille Mokosso démasqué au grand jour par AP Le Guide. Depuis cette semaine une guerre médiatique est encours sur les réseaux sociaux. Le général Mokosso ferait l’objet d’un gros scandale .

” Aujourd’hui je vous confirme que Dieu existe. Mon Dieu merci pour ta grâce dans ma vie. Makosso homme de peu de fois, l’enfant rejeté de Dieu la bible dit ils viendront parler à mon nom mais ne viendront pas de moi. mon plus grand regret ce sont les personnes qui mettent leur foi sur toi.

Toi un homme maudit de Dieu, tu es l’échec de l’église de Côte d’Ivoire. Malheur aux hommes de Dieu qui te suivent dans ton banditisme . Tu as fait jouer un vocal de ma mère aujourd’hui dans ton direct pourtant quand tu a perdu ta femme nous avons parlé des jours et des mois. Si jamais mon portable parle tu vas pas t’asseoir sur face mais j’ai défendu ta pauvre femme avec le Cœur et je ne regrette rien.

Makosso hier je me suis retenu juste à cause de mes liens avec Dieu. Je pouvais jouer les vocaux dans mon Direct mais je l’ai pas fait

Mais makosso j’aimerais te dire aujourd’hui que le monde entier vient de connaître ton vrai visage tu as la haine pour les autres tu es aigri tu n’as jamais voulu voir les plus petits évolués , voilà pourquoi tu prends tout le monde comme concurrent. Tu luttes les vues avec toi seul dans ta tête. Car moi je lutte pour changer les mentalités. retenez quand j’ai dit que son pardon n’était pas sincère vous n’avez pas crus voilà la preuve que vous avez devant vous un homme qui prône la haine tu as voulu jouer avec l’intelligence des gens, mais mon discernement ne m’a pas fait croire à ton pardon car tu voulais m’attirer dans ton cercle de sorcellerie et de h@ine. Mon Dieu es vivant Dieu couvre moi de ta grâce.

Nous sommes la nouvelle génération des blogueurs et influenceur africains. Tu ne nous vendras pas comme bétail électoral çà jamais.

Svp peuple d’Afrique confiez votre vie à Dieu et non aux pasteurs escroc. apprenez à prophétiser sur votre vie car nous sommes tous des Dieu sur terre parce que Diej vie en nous

Aujourd’hui j’ai fait mon travail de leader et je dis merci à toute mon équipe du comité des blogueurs et influenceurs africains.

Merci à tous ensemble, nous allons écrire une nouvelle histoire des blogueurs africains nous allons changer les mentalités sur le plan social.

Je te réponds plus car je finis le boulot que Dieu m’a recommandé de faire.

appelé moi le Guide.

seul Dieu me gère

Dieu bénisse mon Afrique

Makosso je te couronne aujourd’hui le père des brebis égaré que Dieu te pardonne tes péchés. J’espère que ton argent pourra te ressusciter le jour de ta m.@.r.t homme peut de fois amen,” dit-il .

Sapel

Comments

comments