People: « Maria Mobil et moi, préparons un grand coup », Jonathan Morisson

Ce jeudi 13 février, marque l’anniversaire de Jonathan Morisson. Le jeune ivoirien qui réside aux États-unis dans le Texas s’est révélé aux ivoiriens grâce à son idylle avec maria Mobil, la bimbo togolaise. Cette relation sentimentale a même amené Jonathan Morisson à s’installer avec sa bien aimée à Los Angeles. En fin d’année 2019, les deux tourtereaux ont passé plusieurs mois en Afrique entre le Togo et la Côte d’Ivoire. Dans ce tandem de couple people, Jonathan Morisson s’est construit son identité et imposé sa personnalité. Objet de bien d’intrigues, il n’a pas tardé à lever le mystère sur ses activités. Footballeur, businessman, Jonathan Morisson a même révélé avoir fait la prison. Un homme qui assume en toute décontraction. Qui sait surtout ce qu’il fait et là où il va. Très mature pour son âge, ce fils de pasteur fête ses 23 ans aujourd’hui. Calme, réservé, timide et très respectueux, il continue sa marche. Après un long séjour en Afrique, Jonathan Morisson est retourné aux États-unis. Et s’est terré dans un lourd silence qu’il explique.

« Je cours contre le temps actuellement. Je suis extra occupé », lâche-t-il, avant d’ajouter : « Maria Mobil et moi, préparons un grand retour sur la Toile… ». Les idées, plein la tête, la pipolisation, Jonathan Morisson n’a pas encore dit son dernier mot. Ce jeudi 13 février 2020, marquons juste un temps d’arrêt pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Le 13, voilà un chiffre qu’il compte promouvoir dans le cadre de ses affaires.

