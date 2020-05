People : Quand le Buzz de Tiesco le Sultan devient un fiasco. Les Précisions de l’artiste

L’artiste Tiesco le sultan, serait victime d’une incompréhension judiciaire. Il serait derrière les barreaux pour avoir organisé une dans laquelle il dirait être incarcéré à la MACA. Suite à cette vidéo bu, il s’est fait arrêté. Pour certains internaute, il se « souhaite » la prison pour du buzz.

Voici la véritable version des faits révélée sur ” Tiesco le Sultan certifié” sa page Facebook.

“Notre artiste Tiesco le sultan est toujours entre les mains de la justice contrairement à ce qui se raconte sur la toile et parle de buzz pour camoufler et défendre ses détracteurs.

Ceux qui ont vraiment connu l’artiste savent qu’il a fait plus de biens dans sa vie, dans sa carrière et autour de lui que du mal, victime d’un système Showbiz contrôlé par un groupe de personnes qui refusent que les choses ne change, le PRINCE2POY doit payer le prix de la liberté. ( Juste pour avoir dit qu’il est le président et Big boss du showbiz ivoire)

Pour ceux qui disent qu’il se « souhaite » la prison pour du buzz alors vous priez pour qu’il en soit ainsi honte à vous, nous vous rappelons également que le KING2BABI « souhaite » gouverner ce mouvement pour donner la chance à tout le monde d’où la création de l’ADAMI association des artistes musiciens ivoiriens dont il est le PDG , qu’il « souhaite » la paix l’union et la solidarité dans le showbiz sans oublier qu’il « souhaite » également être le meilleur dans son domaine sans qu’on ne lui mettent du sables dans son attiéke et être reconnu à sa juste valeur pour ceux qu’il apporte à la culture ivoirienne donc priez également pour tous ses vœux Svp, l’africain ne retient que le mal et ne reconnaît jamais le bien fait.



La prison ce n’est pas pour les chiens donc il reviendra avec un énorme tube qu’il avait même commencé « ELLE DONNE » et LE RESPECT SERA IMPOSÉ À JAMAIS … force à tous les vrais REBEL et au BIG BOSS SULTAN.”

Pour rappel, l’artiste a été arrêté le 14 mai denier.

Ci dessous le message qui a fait le tour des réseau sociaux ce jour là.

“urgent!

Bonjour je suis JJ manager de l’artiste, je vous informe avec tristesse que votre artiste vient de se faire arrêter non loin de ses bureaux et serait en direction de la MACA selon les dits des gendarmes , nous demandons PARDON au grand frère MOLARE ou EUNICE avec qui l’artiste a eux des malentendus ses derniers jours s’il sont impliqués de près comme de loin à cette malheureuse situation, dans le cas contraire toutes nos excuses. Toute personnes impliquée veuillez nous contacter pour une solution amiable si possible merci.”

Un chose est certaine, le buzz peut tourner mal.

AbidjanTV

Comments

comments