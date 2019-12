People: très en colère Hanny Tchelley met Nady Bamba en garde « J’espère que tu as porté ton “ziba” et que tu as attaché ton “kéhiwa”»

Dans une vidéo, publiée le mercredi 18 décembre 2019 sur sa page officielle, Hanny Tchelley n’a pas porté de gant pour répondre à la seconde épouse de Laurent Gbagbo (Nady Bamba). Elle s’insurge contre Nady Bamba qui aurait manifesté sa colère à François Kency, son époux.

L’ex-animatrice de la RTI l’a qualifié de ‘’zigzagueuse’’ et qu’elle fait partie des gens qui ne veulent pas que Gbagbo rentre en Côte d’Ivoire. « Nady Bamba, je n’avais pas affaire à toi ! Mais c’est dans mon mariage que tu es arrivée ? Bienvenue alors ! Si tu t’es sentie concernée par un poste que j’ai fait, alors que je ne parlais pas de toi. Si tu avais quelque chose à me dire, il fallait me le dire directement au lieu de biaiser, au lieu de louvoyer. Nous savons tous que le président Gbagbo n’a jamais eu de téléphone même quand il était au pouvoir », a affirmé Hanny Tchelley.

« C’est toi qui a appelé mon mari et qui a passé, le président et ensuite tu as dit ce que tu avais à dire. Tu te sers de son nom pour faire pression sur les gens alors qu’il n’est même pas au courant de toutes tes zigzagues. Tu es une ‘’zigzagueuse’’. Et puis, tu penses que François Kency et moi nous sommes un couple politique ? Qu’on s’est marié sur la base de la politique ? Non, si tu ne le savais pas ma petite dame, que François, mon mari n’est pas mon référant politique. Son rôle c’est d’être mon mari, son rôle n’est pas de me faire des commissions à la noix », s’est adressée l’actrice du film Bal Poussière à Nady Bamba.

« Ce que tu as commencé, je vais terminer. Pourquoi tu es agitée comme ça ? Il n’y a que ta petite personne qui compte. Tu sèmes la zizanie depuis longtemps mais par égard pour le président, on se tait. Et c’est toi qui viens t’immiscer dans mon foyer ? J’espère que tu as porté ton ’’ziba’’ et que tu as attaché ton ‘’kéhiwa’’ (ndlr : corde attachée autour du bassin par les femmes pour immobiliser le pagne). Je ne fais pas partie de tes porte-sacs », a prévenu l’épouse de François Kency.

Et de poursuivre, « je ne te ferai jamais allégeance. J’ai trop de respect pour le président Gbagbo. Je l’ai toujours vouvoyé. C’est sa femme que je tutoie. Car elle est ma belle-sœur et mon témoin de mariage. En plus, elle est ma sœur en Christ et elle est comme une maman. Je ne m’immisce pas dans leur vie privée. Ce que le président Gbagbo fait avec toi, ce qu’il ne fait pas avec toi, ne m’intéresse pas. C’est toujours toi Nady Bamba qui expose le président. C’est toi qui expose ses draps de lit dehors parce que tu es en manque de légitimité ».

« Est-ce la première fois qu’un homme trompe sa femme ? C’est un état d’être maitresse. Donc tu restes dans ton coin. Madame Gbagbo ne te calcule même pas. Depuis que le monsieur est sorti de la CPI c’est toi qui bavardes. Tu n’as pas dit que tu as pris son mari et puis il n’y a rien ? Mais pourquoi tu paniques ? Tu vis dans un monde irréel, virtuel, imaginaire. Tu sais que la vraie vie est à Abidjan. Et tu sais la force de ce couple et tu fais partie des gens qui ne veulent pas qu’il rentre en Côte d’Ivoire. C’est moi qui te dis ça », a-t-elle insisté.

« Quand tu envoies les gens insulter madame Gbagbo dans son intimité. Que cherches-tu ? Tu ne sais pas que c’est le président que tu insultes aussi ? Tu es quelle genre de musulmane ? Parce que les femmes musulmanes sont obéissantes, dociles, réservées. Toi ta façon d’être femme musulmane, est quel modèle ? Tu as semé la division dans la famille biologique et politique du président. C’est dans mon foyer que tu es arrivée ? C’est ton terminus. Simone a su ton existence quand ils étaient déjà au pouvoir. Tu dis encore que Simone n’est pas belle. Je n’ai jamais entendu que tu as été miss. Donc je ne vois pas ta beauté. Laisse la dame tranquille. Elle a eu cinq enfants dont deux fois des jumelles. Tu dis encore que Simone est méchante. Vraiment c’est l’hôpital qui se moque de la charité », a marré la cinéaste.

Notons que Hanny Tchelley avait exprimé sa colère, après la divulgation de photos de l’ex-Président Laurent Gbagbo et de Nady Bamba, sa seconde épouse. L’actrice comédienne qui vit en exil s’était dite dégoûtée. « J’aime la vérité », « C’est pourquoi, je dis que ces images publiées juste après les graves dérives à l’encontre de son épouse (Simone Gbagbo) sont indécentes, outrageantes, insultantes », avait rétorqué l’épouse de François Kency.

