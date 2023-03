Pourquoi la nouvelle maternité de Naomi Campbell fait tant parler ?

Un bébé toute seule ? La top de 50 ans a fièrement posté une photo de son premier enfant. De quoi enflammer illico les réseaux sociaux. Explications.

« Tellement honorée d’avoir cette âme douce dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi, mon ange. Il n’y a pas de plus grand amour. » Le 18 mai, Naomi Campbell, à quelques jours de fêter ses 51 ans, annonçait à la surprise générale la naissance de son premier enfant sur son compte Instagram. Sur le cliché, de minuscules pieds de nourrisson reposent dans sa main impeccablement manucurée. Inattendue, cette annonce agite depuis les médias du monde entier : la top n’était, semble-t-il, pas enceinte ! Et de père, il n’en est également point question ! Les spéculations vont bon train : adoption ou mère porteuse ? L’Anglaise, toujours très secrète sur sa vie privée, s’est en effet bien gardée de donner le moindre détail, sexe de l’enfant compris, cultivant comme elle sait le faire l’art du mystère, prenant sans doute un malin plaisir à brouiller les pistes. Il faut dire que la nouvelle a de quoi surprendre. Alors que ses amies supermodels des années 1990 – de Cindy Crawford à Christy Turlington en passant par Claudia Schiffer – ont toutes cédé aux sirènes de la maternité, mettant en scène leur progéniture et leur bonheur, se construisant pour la plupart une image d’hyper-mère épanouie, Naomi Campbell a, quant à elle, mené une vie de croqueuse d’hommes et de diamants. Robert De Niro, Mike Tyson, Flavio Briatore, Usher, Eric Clapton, Lenny Kravitz, Vladislav Doronin, un sulfureux milliardaire russe, et, plus récemment, Liam Payne, l’un des membres du groupe One Direction, son cadet de plus de vingt ans, font partie de son tableau de chasse aussi impressionnant qu’éclectique.