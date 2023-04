PRIMUD: Safarel, Mix 1er et Kerozen vont rentrer finalement en possession de leurs maisons

L’attente a été longue ! Finalement, Safarel, Mix 1er et Kerozen, vont recevoir les clés de leurs maisons. Ils sont respectivement les vainqueurs 2019, 2020 et 2021 du PRIMUD d’or.

Les artistes Coupé-décalé, Safarel, Mix 1er et Kerozen peuvent à présent être soulagés. Même s’ils ne sont pas encore rentrés en possession de leurs maisons, la nouvelle qui vient de tomber est déjà une grande victoire.

Les vainqueurs des éditions 2019, 2020 et 2021 du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMUD), étaient dans l’attente de leurs maisons des mains du promoteur de la cérémonie, Le Molare, et de son partenaire immobilier.

C’est le chanteur Coupé-décalé, Safarel Obiang qui a sonné la trompette de la colère sur les réseaux sociaux pour taper du poing sur la table et réclamer son dû.

Les autres gagnants s’étaient murés dans un silence total. Le ras-le-bol du Safking a donné lieu à plusieurs présences sur les chaînes de télévision pour parler de la situation qui a trop duré pour lui.

Une rencontre a eu lieu à M. Group entre Molare et Safarel Obiang où les deux ont fumé le calumet de la paix.

Un face-à-face a même eu lieu sur la chaîne NCI à l’émission ShowBuzz en présence du promoteur immobilier, Molare et Safarel Obiang. Et six mois avaient été arrêtés pour la remise des clés des différentes maisons.

Finalement, les trois artistes gagnants des précédents PRIMUD auront bel et bien les clés de leurs maisons le lundi 17 avril prochain. Un communiqué de presse diffusé le vendredi 14 avril sur les réseaux sociaux par M. Group, donne un caractère solennel à cette cérémonie de remise de clés.

‘’Nous sommes heureux de vous convier à la remise des maisons de Safarel, Mix 1er et Kerozen à Grand-Bassam’’, indique-t-il.

Notons que le grand vainqueur de l’édition 2022 du PRIMUD est le jeune chanteur Gospel, KS Bloom, qui, lui aussi, attend toujours de recevoir sa maison d’une valeur de 200 millions de FCFA du partenaire House Vision.