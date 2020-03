Quand Justin Bieber évoque le miracle de Dieu dans sa vie

La superstar canadienne de musique, Justin Bieber affirme que sa foi ravivée est venue du fait que «suivre Jésus, c’est se détourner du péché” .

Justin Bieber a évoqué sa foi chrétienne dans une interview avec Apple Music pour promouvoir la sortie de son nouvel album “Changes”.

Au cours de cette longue interview, il a parlé ouvertement de sa foi en Jésus, de son «détournement du péché», de sa dépendance à l’égard de la grâce, de l’influence des mentors chrétiens, de son amour pour sa femme et de la façon dont il croit que Jésus l’a sauvé.

Bieber explique sa réalisation que la Bible appelle à «l’obéissance» et à «se détourner du péché»:

«J’ai vraiment plongé profondément dans ma foi. Je croyais en Jésus mais je n’ai jamais vraiment, comme, quand il dit que suivre Jésus se détourne réellement du péché… ce dont il est question dans la Bible, c’est qu’il n’y a pas de foi sans obéissance. »

Bieber a souligné la grâce de Dieu comme le cœur de sa foi:

«La façon dont je vois Dieu et ma relation avec Jésus est que je n’essaie pas de gagner l’amour de Dieu en faisant de bonnes choses. Dieu m’a déjà aimé pour qui je suis avant de faire quoi que ce soit pour le gagner ou le mériter. C’est un cadeau gratuit en acceptant Jésus, en lui donnant votre vie, et ce qu’il a fait est le cadeau. “

Le chanteur révèle qu’il n’était pas sûr qu’il serait en vie s’il n’avait pas ravivé sa foi en Christ, et a ajouté:

«Je suis donc très, très reconnaissant d’avoir des influences dans ma vie qui ont joué un rôle énorme en moi en voyant leur relation avec Jésus, et leur relation avec leurs femmes, et leur relation avec leurs enfants, et dire: ‘C’est ce que je veux.’”

Justin Bieber, 25 ans, a dit qu’il croyait depuis longtemps en l’histoire de la Bible mais «ne l’avait jamais vraiment mise en œuvre» dans sa propre vie. Il soutient qu’il croit que les gens comprennent mal qui est le Christ:

Interrogé par l’intervieweur sur le type de parent qu’il aimerait être, Bieber a répondu qu’il voulait être guidé par Dieu:

«Lorsque vous acceptez Jésus, il dit que maintenant vous marchez avec le Saint-Esprit. Donc, je pense que je veux juste être guidé par le Saint-Esprit. »

Bieber est devenu émotif en discutant de toute la souffrance dans le monde:

“La souffrance dans le monde est juste ainsi, c’est évident. Et les gens recherchent l’espoir, une issue, une évasion, ils recherchent surtout la vérité… J’ai eu l’occasion pendant mon voyage de voir juste un Dieu qui m’accepte moi et m’aime. On l’appelle le sauveur, et je crois que c’est vrai – que Jésus m’a sauvé. »

