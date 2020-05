Quand le passée d’Emmanuel Eboué passé fini par le rattraper

Son patronyme Boedé signifie « Benjamin » de la famille en langue locale wê. Titulaire d’un diplôme acquis dans une grande école de la place, la jeune dame est réputée pour son sens de l’ entrepreneuriat et son indépendance. Depuis quelques années, en effet, elle entreprend plusieurs activités génératrices de revenus consistants.

Issue d’une famille croyante, elle reçoit une éducation stricte. Ses proches la décrivent d’ailleurs comme une femme dynamique et surtout persévérante. En témoigne sa vie sentimentale.

Alors qu’elle était déjà en couple avec Emmanuel par le passé, avant que celui-ci ne connaisse le succès, elle a beaucoup souffert lorsque le joueur l’a quittée pour se marier avec la Belge Aurélie Bertrand avec qui il a eu trois enfants , après son transfert à Arsenal (Angleterre) en 2004. Après plusieurs années de vie commune, son épouse Belge Aurélie, va lui mener la vie dure, il perd tout (Maison, voiture..), il dormait parfois par terre dans un salon de coiffure d’un ami et pensait même au suicide. Après avoir annoncé sa mésaventure à la télé et sur les réseaux sociaux, un club turque lui donne une nouvelle chance et le nomme recruteur. De retour au pays, il recherche, trouve et épouse Stéphanie en privé le 2 Mars, 2019, à l’Hôtel Communal de Cocody à Abidjan, car elle a accepté de faire de nouveau confiance à ce dernier.

