Quand Michael Jordan fond en larmes à l’hommage de Kobe Bryant

La famille, les amis et un parterre de superstars de la NBA ont répondu présent hier pour rendre un dernier hommage à Kobe Bryant et aux autres victimes de l’accident d’hélicoptère survenu le mois dernier.

La cérémonie s’est déroulée au Staples Center de Los Angeles. Michael Jordan, la légende des Bulls, a tenu un discours très émouvant.

« Dans le jeu du basket, dans la vie, en tant que parent, Kobe n’a rien laissé dans le réservoir », a déclaré Jordan le visage couvert de larmes.

Kobe Bryant est arrivé à la NBA dans les années 1990 alors qu’elle était dominée par les Chicago Bulls de Michael Jordan.

Malgré la rivalité, Jordan a déclaré que Bryant lui demandait sans cesse des conseils pour améliorer son jeu.

« Il était comme un petit frère. Quand j’ai appris à le connaître, je voulais être le meilleur grand frère possible. Tout le monde voulait parler des comparaisons entre lui et moi. Mais Je voulais juste parler de Kobe. Cela a toujours surpris les gens que nous soyons proches, mais nous étions proches. Il m’a permis d’être le meilleur grand frère que je pouvais être. Il m’appelait, m’envoyait des messages, parfois à trois heures du matin pour me parler de basket, de ses enfants. On parlait de sport, de business, de famille. Une partie de moi s’est envolée quand il est mort. Vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. Repose en paix petit frère. »

.afrikmag.com

Comments

comments