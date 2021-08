Faites un effort pour encourager ceux qui vous aident

Je suis parti en Côte d’Ivoire au Plateau. J’ai fini de faire certaines courses pour ma Femme. Je montais dans ma voiture et puis un jeune Ivoirien est monté avec moi, j’ai eu peur mais il m’a vite abordé donc je me suis calmé:

“Grand-Frère Excuse-moi, écoute-moi une minute, après tu peux appeler la police parce que je me suis introduis dans ta voiture.”

Il était tellement poli avec moi, alors je lui ai dis de parler: “Grand-Frère, je gare les voitures au Plateau ici, j’ai des ambitions, j’ai des rêves, j’ai des projets mais il n’y a personne pour m’aider, je veux un financement”.

Aveuglement, je l’ai écouté longuement et je lui ai dis: “Tiens un Chèque de 3.000.000f. Tiens mon numéro, donne-moi ton numéro, je reviendrai à Abidjan dans 12 mois, si tu as multiplié les 3.000.000f, je vais t’aider maintenant.”.

Et c’est comme ça il est descendu de mon véhicule très motivé.

Je suis revenu à Abidjan en Octobre 2008 mais avant ça il m’avait appelé deux mois avant pour me dire qu’il a multiplié l’argent.

Quand je suis arrivé, je l’ai appelé, on s’est vu, et il m’a montré une quincaillerie, deux taxi rouges, lui même il gérait sa quincaillerie et les soirs les taxis viennent le trouver là pour lui donner la recette.

J’étais fiers de lui.

Ce sont des gens comme ça qui donnent l’envie de les aider.

Tu as pitié de quelqu’un, tu lui donnes de l’argent, au lieu de créer une activité avec ça, il va plutôt au bars, il cherche à se saper, vivre la vie.

Ce jeune m’a tellement séduit avec son intelligence que je n’ai pas hésité de l’aider davantage. Il a élargi ses activités. Grâce à moi et lui, plus de 25 jeunes ont un emploi.

Quand on vous aide, faîtes un effort pour encourager ceux qui vous aident, à vous aider encore.

Que Dieu nous guide sur le droit chemin.”

Perle Lola

Comments

comments