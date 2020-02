Que devient Ariel Sheney sans Dj Arafat? La surprenante réaction Molaré

Il y’a quelques jours, Ariel Sheney a publié sur les réseaux sociaux la capture d’un échange privé whatssap entre lui et Molaré. Dans le même temps, via Instagram, il publiait des vidéos en compagnie de Dj Arafat. Quel décryptage peut-on faire de ces deux publications ? L’entité Ariel Sheney n’existerait-elle que par rapport à d’autres identités et personnalités musicales ? Notamment Dj Arafat…et à fortiori Molaré ? Ariel Sheney, sans Dj Arafat, quelle suite pour sa carrière musicale ? Après la mort de Dj Arafat qui l’aura révélé au grand public, la carrière d’Ariel Sheney semble être au ralenti.

Cinq mois après le décès de son mentor, la détonation tant attendue ne se fait pas entendre. Viendra-t-elle de son nouvel album adoubé par Molaré ? Ariel Sheney est un pur produit de Dj Arafat. Musicalement, il l’a façonné. Médiatiquement, il lui a donné de la visibilité. Maintenant que Dj Arafat n’est plus là, l’identité Ariel Sheney a du mal à s’exprimer et à s’affirmer. Tous ces entre faits n’occultent en rien le talent de l’auteur des chansons « sympa » et « jolie amina ». Pour le moment, il a du mal à trouver sa voie, à avoir le succès escompté qu’on attendait après le buzz du titre « jolie amina ». Ariel Sheney a du mal à se positionner, en terme d’identité musicale, d’image en tant que marque et surtout sur le plan de la création artistique.

