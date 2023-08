Rap : Booba livre la date de sortir du documentaire sur sa vie

Booba n’a pas bonne presse auprès de nombreux médias français. Il est toujours mêlé dans des clashs qui ternissent son image et sa réputation. Le rappeur qui veut sans doute soigner sa réputation a décidé de mettre à disposition ce mardi 22 août à 18h, un documentaire sur sa vie.

Booba raconte sa vie dans une autobiographie filmée

Le rappeur français, Booba s’est fait connaître au milieu des années 1990 avec son groupe Lunatic et de son binôme Ali. Avec dix albums solo, B2O a réussi à mettre le public d’accord durant plus de 20 ans de carrière. Il est considéré aujourd’hui comme une légende du rap français. Ces dernières années, le nom d’Elie Yaffa alias Booba est mêlé négativement dans des clashs avec des artistes, des animateurs et des influenceurs. On peut citer par exemple ses clashs avec Rohff, La Fouine, Damso, Gims, Cyril Hanouna, Magali Berdah et récemment avec son protégé ivoirien, Didi B.

Avec une carrière musicale bien remplie, le Duc de Boulogne est passé des lyrics de rap à la littérature il y a quelques années avec un recueil de ses textes intitulé ‘’Le bitume avec une plume’’. Le rappeur français installé aux Etats-Unis dans la ville de Miami veut permettre à ses fans d’en savoir un peu plus sur sa vie, y compris sa famille et sa carrière musicale. Il avait annoncé la sortie d’un documentaire filmé lors d’une interview avec le journal français Le Progrès. ‘’Un documentaire va bientôt voir le jour, il abordera ma vie, ma famille et les fantasmes que les gens entretiennent à mon sujet’’, disait-il. Kopp n’avait pas dévoilé au cours de cet échange la date officielle de la sortie de ce film autobiographique.

Dans un court post le lundi 21 août soir sur son compte Twitter et Instagram, le rappeur français le plus controversé, a finalement donné le jour précis et l’heure de la disponibilité de son documentaire sans toutefois donner plus de détails. ‘’Demain 18H mon autobiographie’’, écrit-il. En clair, la fameuse autobiographie filmée de B20 sera officiellement accessible ce mardi 22 août à l’heure indiquée dans sa publication sur les réseaux sociaux pour la grande joie des amateurs du rap et de ses fans.