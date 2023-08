RDC : Fally Ipupa se retire des Nuits de la Francophonie

Fally Ipupa ne sera pas présent à la clôture des Nuits de la francophonie le dimanche 6 août 2023. Le chanteur congolais vient d’annuler sa participation dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Pourquoi Fally Ipupa ne sera pas présent à la clôture des Nuits de la francophonie

Dans un article publié le mercredi 2 août sur Afrique-sur7.ci, il a été rapporté que Fally Ipupa était confronté à une grosse difficulté. En effet, à un jour d’intervalle, le chanteur congolais est programmé le samedi 5 août en Côte d’Ivoire et le dimanche 6 août au spectacle des Nuits de la francophonie en République Démocratique du Congo (RDC). Face à ce dilemme, l’interprète de la chanson ‘’Eloko’’ devrait prendre une décision pour ne pas frustrer ses fans des deux côtés.

L’information vient de tomber il y a quelques heures. Dicap la Merveille ne prestera plus à la Nuit de la francophonie à Kinshasa. Dans le communiqué qu’il a publié ce jeudi 3 août via sa page Facebook, ce n’est pas tant le casse-tête des deux événements auxquels il est convié qui motive la décision.

Le retrait de Fally Ipupa se situe à un autre niveau. ‘’J’ai été particulièrement honoré de prendre part à la cérémonie d’ouverture de ces IXes jeux, organisés dans mon pays, le grand Congo. Malheureusement, des changements de dernière minute dans l’organisation de l’événement rendent ma participation impossible’’, a-t-il avancé. Et le chanteur d’ajouter : ‘’ma vision musicale m’amène à décliner ma participation à la cérémonie de clôture de cet événement et à céder ma place, afin de contribuer à la découverte, ainsi que la mise en lumière de ce qu’est la diversité culturelle et artistique de mon pays.’’.

Le retrait de Fally Ipupa se justifie par une production scénique le même jour de Ferre Gola au Stade des martyrs. Parce que les deux artistes congolais sont présentés comme des rivaux sur le plan musical par le public congolais. C’est sans doute pour éviter des affrontements entre fans que El Professor à décliner sa prestation. Une décision sage pour certains et une fuite en avant pour d’autres. A chacun son opinion et c’est le public ivoirien du côté de Katiola qui va se régaler le samedi 5 août prochain.