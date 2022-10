Real Madrid: Rodrygo et Militao obtiennent la nationalité espagnole

Selon les informations des médias locaux, Eder Militao et Rodrygo ont obtenu la nationalité espagnole ce vendredi. Les deux joueurs libèrent donc deux places d’extracommunautaires au Real Madrid.

Bonne nouvelle pour le Real Madrid en vue des prochaines périodes de mercato. Après Vinicius Jr il y a quelques mois, ses compatriotes Rodrygo Goes et Eder Militao ont obtenu la nationalité espagnole ce vendredi. L’information a été confirmée par les médias locaux tels que El Partidazo de Cope. Les deux joueurs n’occuperont donc plus de places extra-communautaires, ce qui permettra au champion d’Europe en titre d’enregistrer trois autres joueurs étranger qui n’ont pas de passeport européen.

D’ailleurs, El Partidazo de Cope rappelle que le jeune arrière droit Vinicius Tobias avait dû être inscrit dans l’équipe réserve et Takefusa Kubo avait aussi dû quitter la capitale espagnole pour la Real Sociedad parce qu’il n’y avait plus de places extracommunautaires disponibles dans l’effectif du Real Madrid. Pour rappel, en Espagne, les clubs de première division sont autorisés à inscrire un maximum de 3 joueurs non européens dits extracommunautaires.

Côté mercato, le Real Madrid pourra désormais mettre tout en œuvre pour recruter l’une de ses cibles prioritaires, notamment le prodige de Palmeiras Endrick. D’ailleurs, selon les informations de Marca, la direction des Merengues va formuler prochainement une première offre pour la pépite brésilienne, qui affole déjà tous les cadors européens.

Comments

comments