Réconciliation ou divorce ? : Wanda Nara et Mauro Icardi répondent

Depuis quarante huit heures, des images et vidéos circulent sur les montrant Mauro Icardi et Wanda Nara dans un stade en Turquie. Les rumeurs ont ainsi déclaré que les deux acteurs se sont réconciliés. Ce jeudi, la femme d’affaires a nié malgré que le footballeur continue de le séduire.Wanda Nara avait rendu publique sa séparation avec le père de ses deux filles, Mauro Icardi. Cependant, le footballeur ne semble pas penser la même chose et n’arrête pas de lui envoyer des messages via Instagram. Le joueur a commencé par publier leurs photos d’ensemble, auxquels il a ajouté des messages romantiques. Ensuite, il a fait un live où il voulait la faire mal paraître et, plus tard, il est revenu aux dédicaces amoureuses.Wanda a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait aucune intention de se réconcilier. Pourtant, cette semaine, la blonde s’est montrée en Turquie avec ses enfants et dans un stade avec Icardi. Dès que des rumeurs de réconciliation ont commencé à circuler, elle a tout nié. Pendant ce temps, Mauro a mis en ligne une histoire captivante de Nara dans laquelle la chanson Perfecta que Maluma a faite avec Reik joue en arrière-plan.

Les paroles disent : «Comment puis-je te faire comprendre que tu m’éblouis, que tu es parfaite, qu’il y a Si le temps pouvait être retourné, je ne le ferais pas parce que je t’ai. Toi seul me complète, je n’ai aucun doute ; sans m’en rendre compte, tu as guéri la solitude qui me tuait, tu m’as donné ce qui me manquait».

