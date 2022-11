Rihanna attire l’attention grâce à une lingerie en cuir à lacets révélatrice (photos)

Rihanna a annoncé il y a quelques mois qu’elle revenait dans le monde de la musique après une longue absence, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle elle fait des vagues sur les réseaux sociaux.La chanteuse a posté une bobine à couper le souffle sur Instagram dans laquelle elle porte une robe corset en similicuir avec un dos à lacets de sa marque Savage X Fenty qui laissait peu de place à l’imagination.Confiante comme toujours, elle n’a montré aucune hésitation à se rapprocher de la caméra puis à reculer pour montrer sa tenue dans son intégralité avec la légende «savage.com».

Le look audacieux comprend des bonnets à armatures bordés de dentelle, des baleines internes et des rosettes rouges, ainsi qu’un dos fermé par des lacets.Elle a également ajouté des gants qui couvraient son bras, mais pas ses mains, avant de terminer la bobine avec une veste noire surdimensionnée et des lunettes de soleil.

La chanteuse portait ses cheveux relevés, avec ses grosses boucles, ajoutant des lèvres rouges, une manucure rose pâle et des cuissardes avec un peu de talon. Ses followers ont adoré le look, car le clip a déjà accumulé plus de 4 millions de likes et plus de 28 millions de vues.

Comments

comments