Romeo Beckham et Mia Regan reprennent leur relation après quatre mois d’éloignement

Le fils de David et Victoria Beckham avait mis leur idylle entre parenthèses pour des raisons professionnellesRomeo Beckham et Mia Regan ont repris leur relation après une brève interruption de quatre mois. Via son compte Instagram, le fils de David et Victoria Beckham a confirmé leur idylle en partageant des photos de la célébration des 20 ans du mannequin, qui a été rejoint par un groupe d’amis.Il y a quelques semaines, le footballeur de l’Inter Miami a publié une photo sur ledit réseau social dans laquelle il apparaît en train d’embrasser quelqu’un sur la joue mais n’a pas révélé de qui il s’agissait, maintenant nous le savons.

Pourquoi RoC’est en juillet dernier qu’il a été annoncé que Romeo Beckham et la mannequin et influenceuse Mia Regan avaient décidé de mettre un terme à leur relation, après trois ans passés ensemble.

Apparemment, la distance et l’emploi du temps chargé ont été deux facteurs qui ont grandement influencé sa décision , puisqu’il vit à Miami et elle à Londres. Chacun a préféré se concentrer sur son travail avant de continuer.«La relation à distance à son jeune âge a fait des ravages. Roméo et Mia sont de charmants jeunes hommes, ils s’aiment beaucoup et la famille aime Mia», a déclaré une source à Mail Online.

Malgré l’éloignement des jeunes, Mía a continué à collaborer avec Victoria Beckham dans sa ligne de vêtements et de cosmétiques.

