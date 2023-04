Sadio Mané : «Quand j’ai décidé de quitter Liverpool, je voulais…»

Après de longues années à défendre les couleurs de Liverpool, Sadio Mané décidait à l’été 2022 de quitter les Reds pour se lancer dans une nouvelle aventure. Et pour cela, ce dernier a porté son choix sur le Bayern Munich.

En quittant les Reds, Sadio Mané avait un choix très clair dans la tête. C’était de jouer en Bundesliga et le seul club qui pouvait l’accueillir et sur lequel il a porté son choix, c’était le Bayern Munich. C’est un championnat qu’il connaît très bien et il déclare à Bild avoir fait le bon choix.

«Je n’ai jamais douté. Quand j’ai décidé de quitter Liverpool, je voulais seulement aller au Bayern, en Bundesliga. Je connais le championnat depuis mon passage à Salzbourg, je ne regardais pas la Premier League à l’époque mais la Bundesliga.

Le Bayern m’attirait beaucoup. Je reçois un retour différent même de la part de mes anciens collègues de la Premier League. Je suis sûr que nous verrons bientôt plus de joueurs de Premier League venir en Bundesliga», a-t-il lancé.

Et de poursuivre : «Le championnat est très serré et équilibré, regardez le classement. L’ambiance est géniale. Pourquoi dirait-on non à la Bundesliga ? Ça m’étonnerait. On dit souvent que la Premier League est plus dure et plus physique.

Beaucoup de gens pensent ainsi. Sur le terrain ici, j’ai remarqué : ‘Wow ! Les joueurs ici sont vraiment forts’ – la Bundesliga est au moins aussi physique que la Premier League. En plus, beaucoup d’équipes effectuent un pressing haut. Je prends beaucoup de plaisir. Je suis content de mon choix, content d’avoir fini à Munich.»