Selena Gomez parle pour la première fois de la photo qu’elle a prise avec Hailey Bieber

Tout semble indiquer que Selena Gomez veut qu’il soit très clair que ces photos avec Hailey Bieber n’étaient pas aussi importantes que beaucoup le pensent.L’actrice a déclaré dans une récente interview avec Variety que ces photos avaient été prises le mois dernier à l’Academy Museum of Motion Pictures et qu’«elles n’étaient pas très importantes».«Ils ne sont même pas importants», a déclaré Gomez à Vulture lors d’une interview pour promouvoir son nouveau documentaire Apple TV+ «My Mind and Me».

L’actrice et chanteuse est devenue virale à la mi-octobre lorsqu’elle a été photographiée avec la femme de Justin Bieber lors d’un événement à Los Angeles.Le photographe Trell Hampton, qui a pris les photos et les a partagées, les a partagées sur Instagram avec la légende : «plot twist».

Les photos ont été révélées quelques semaines seulement après que Hailey Bieber a assuré sur le podcast «Call Her Daddy» qu’il n’y avait aucun problème entre elle et l’actrice «Only Murders In The Building».«Il y a de l’amour pur. Aucun d’eux ne doit autre chose que du respect. Je la respecte beaucoup et je pense qu’il n’y a pas d’attentes entre nous. Je la respecte», a-t-il déclaré.

