Serey Die désormais artiste: l’ex footballeur dévoile sa première chanson

L’ancien footballeur ivoirien Serey Die a dévoilé sa première chanson en collaboration avec son meilleur ami, l’entrepreneur Hassan Hayek.

Serey Die désormais artiste. Comme annoncé il y a quelques jours alors qu’il était au studio, l’ancien capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire a surpris les internautes avec son premier morceau.

Intitulée « Can Couleur », c’est une chanson riche en couleur qui encourage et motive les Éléphants de la Côte d’Ivoire pour leu participation à la CAN 2023 qu’abritera leur pays en 2024.

Dans cette chanson, le compagnon de la chanteuse Josey a mis en valeur les grandes infrastructures, le paysage et surtout l’aspect touristique de la Côte d’Ivoire. Serey Dié et Hassan Hayek ont également adressé un message aux adversaires de la Côte d’Ivoire.

« Le père ADO a fait le port et les stades. On vous attend. Cette année, c’est chez nous, on va gagner quoi qu’il arrive. Nous avons des hôtes 5 étoiles, pas des hôtels de bas quartiers. Venez seulement, Abidjan est trop jolie. Nous ne sommes pas des petits éléphants. Le lion qui va s’amuser, il sera surpris. Sadio Mané, André Onana, Mohamed Salah, vous allez lire l’heure », peut-on entendre dans la chanson.

Nul doute de la chanteuse Josey a désormais un concurrent de taille pour sa carrière artistique. Le couple va certainement surprendre leurs fans avec un featuring explosif.