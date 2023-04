Sergio Ramos lâche la vérité : «Je suis amoureux de Madrid…»

«Paris est une ville qui a tout… mais Madrid c’est Madrid», a déclaré le footballeur dans une interview au magazine ‘Esquire’.

«Je suis amoureux de Madrid», c’est ainsi que se présente Sergio Ramos dans une interview au magazine Esquire où il évoque notamment l’un de ses sujets de prédilection, la mode. Mais ses propos révèlent aussi une certaine nostalgie de ses jours blancs.

Il a atterri dans la capitale alors qu’il avait à peine 19 ans, laissant derrière lui son passage à Séville, et il y a vécu 16 années pleines de succès, tant avec le Real Madrid qu’avec l’équipe nationale, jusqu’à son départ pour Paris.

«Quand on arrive si jeune, tout va très vite. Vous devez vous installer et vous adapter à une nouvelle ville tout en vous entraînant, en compétition et en vous adaptant à un nouveau club et à un nouveau vestiaire. Dans mon cas, tout a été très facile, grâce avant tout à ma famille, qui m’a accompagné et aidé en tout depuis le début», explique-t-il.

«Je me souviens que le Paseo de la Castellana m’avait impressionné», dit-il. «Quand je suis arrivé c’était déjà une grande ville et maintenant c’est même beaucoup plus. Ce qui n’a pas changé, c’est l’ambiance, cette ville si ouverte et particulière. Et cela se vit et se respire partout. Je suis un grand amoureux de Madrid». Ville qui se définit en trois mots : «Ouverte, inclusive et culturelle».

Maintenant, depuis Paris, il compare les deux lieux : «Les deux se ressemblent dans cette grandeur, ce sentiment d’une ville avec une histoire, avec beaucoup de vie, avec des quartiers et des quartiers très divers. Et les deux sont des villes avec une grande richesse culturelle».

«Paris est une ville qui a tout et ses habitants me font me sentir chez moi depuis mon arrivée. Par contre, évidemment, Madrid c’est Madrid et je l’aime pour son ambiance, les musées, les restaurants… Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années», dit-il avec nostalgie.

«J’ai toujours ma maison à Madrid, donc quand le calendrier le permet, je vais de temps en temps avec ma famille ou avec mes amis. En tout cas, on parle de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde», ajoute-t-il.

Son autre grande passion : la mode

Ramos est aussi un grand adepte de la mode. Un prescripteur même pour beaucoup. Et son look est toujours l’un des plus discutés.

Un sujet dont il parle également dans la conversation avec le magazine. «La mode est la façon de dire «je suis là», d’exprimer votre personnalité et de refléter ce que vous ressentez».

«Je me souviens qu’au début, quand je commençais à être connu, je rentrais à Séville avec mon pantalon de pêcheur et ils me demandaient s’ils étaient trop petits pour moi», s’amuse-t-il.

«Puis, quelques années plus tard, ils les portaient aussi louches que moi, hein ! Cependant, cela s’est produit avant. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, l’information est devenue mondiale et tout le monde a accès aux tendances actuelles», ajoute-t-il.

«Laissez les gens s’habiller comme ils veulent. L’important n’est pas tant d’être audacieux mais de savoir emmener les vêtements ou les accessoires sur votre terrain. Donnez-leur votre touche, votre flow», poursuit-il.