Shakira : nouveau revers pour la chanteuse et l’ex femme de Gérard Piqué

Malgré avoir vécu quelques jours de fête après son anniversaire et ses succès musicaux, la Colombienne est inquiète car aujourd’hui son père va être opéré.

La vie de Shakira ces derniers mois est comme une montagne russe, pleine de grands moments de joie, mais aussi de mauvaises nouvelles qui la remplissent d’inquiétude.

Si ces dernières semaines on l’a vue profiter du succès de la Session 53 avec Bizarrap, chargée de fléchettes face à Gerard Piqué et Clara Chía, et des célébrations de son anniversaire et de ceux de ses enfants, voilà que la Colombienne subit un nouveau revers.

Selon Vanitatis, la chanteuse est très inquiète pour la santé de son père, qui sera de nouveau opéré demain dans une clinique privée de Barcelone, la ville où il vit avec sa femme et Nidia Ripoll.

William Mebarak, qui a eu 90 ans en 2021, a subi il y a quelques mois une importante baisse de santé, qui n’a en rien aidé la rupture controversée de sa fille.

Cependant, de son environnement, on s’attend à ce qu’avec cette opération, elle se remette suffisamment pour pouvoir enfin se rendre à Miami, où la chanteuse veut déménager le plus tôt possible pour mettre terre entre les deux avec Gerard Piqué.

Un déménagement souhaité par tous

Bien que les projets du Colombienne prévoyaient de déménager à Miami après les vacances de Noël, la famille Mebarak a finalement dû rester à Barcelone car les médecins du père du chanteur ne lui recommandaient pas un si long voyage.

Cependant, on s’attend à ce qu’il s’améliore suffisamment avec l’opération pour s’envoler vers l’Amérique avant juin.

Après la chute subie au printemps de l’année dernière, Shakira vit très concentrée sur la santé de son père, qui a subi beaucoup de stress en raison de la rupture avec Piqué, qu’elle appréciait apparemment beaucoup et dont elle n’a rien entendu depuis cette fois.

D’autres qui attendraient également avec impatience le déménagement des Mebarak sont les parents de Piqué, voisins du chanteur à Esplugues de Llobregat. Apparemment, selon Socialité, ils envisageraient même de déménager pendant qu’elle est encore dans son manoir car ils ne supportent pas le bruit et la musique forte de ses fêtes.

