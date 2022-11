Shakira ouvrira la Coupe du monde au Qatar lors de la cérémonie d’ouverture

L’artiste Colombienne chantera lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde avec les Black Eyed Peas et le groupe coréen BTSL’histoire de la Coupe du monde et celle de Shakira sont liées depuis de nombreuses années. Depuis qu’en 2006, toute l’Allemagne et le reste du monde ont dansé sur son tube Hips don’t lie, la chanteuse colombienne a donné de la voix aux Coupes du monde en Afrique du Sud 2010 et au Brésil 2014. Désormais, en 2022, elle le fera. à nouveau avec une représentation lors de la cérémonie d’ouverture.Le chanteur, en plein swing professionnel après avoir sorti deux chansons au sens particulier ces derniers mois, partagera la scène avec les Black Eyed Peas et le groupe sud-coréen de kpop, BTS .

Pour le moment, aucun autre détail n’est connu sur cette cérémonie d’investiture qui aura lieu dimanche prochain, le 20 novembre, dans l’État d’Al Bayt. Un terrain qui accueillera le premier match de la Coupe du monde entre les hôtes et l’Équateur à 17h00 heures péninsulaires.Une carrière liée aux Coupes du monde

Déjà à la Coupe du monde en Allemagne, Shakira a fait sa première en mettant de la musique à ce concours avec une chanson qu’elle a réalisée en collaboration avec le rappeur Wyclef Jean.Un thème pour lequel il a reçu une accusation de plagiat par Jerry Rivera dans la partie spécifique où les trompettes sonnent en arrière-plan.

2010 a été la seule des trois Coupes du monde dans laquelle la chanson de Shakira a été désignée comme thème «officiel» du tournoi. Le Waka Waka, en plus du succès professionnel, a amené Shakira à rencontrer son ex-mari actuel, puisque Piqué a participé au tournage du clip vidéo.

Quatre ans plus tard, il a tenté de répéter son succès avec La la la, même si la chanson n’avait pas autant d’attrait que ses prédécesseurs.

