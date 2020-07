L’artiste chanteuse Letis Diva envoie une punchline à ses collègues du Bikutsi.

“Mes collègues artistes bikutsi là ,

Faut vous respecter hein ,

C’est quoi ces gamineries ?

Faut savoir que chacun a son heure de gloire et la gloire est éphémère , Qu’on le veuille ou pas.

Faut arrêter d’accuser les autres,

Comme si vous même vous êtes trop innocentes .

C’est toujours l’esprit de concurrence à outrance qui vous fait perdre la tête ?

Vous même vous avez mis les bâtons dans les roues à combien d’artistes? Ne faites pas que je parle hein ;

je sais que le corona vous gère mais pensez aussi à faire autre chose , au moins ça vous occupera.

Mais de grâce épargnez- nous ce spectacle ridicule et gérez vos statuts de ” has been ” au calme.

Vous nous souillez merdeee !”

Comments

comments