Show-biz : l’artiste Vetcho Lolas perd tout une seule nuit et bénit ses voleurs

L’artist Chanteur, ivoirien Vetcho Lolas est victime d’un vole à domicile, bénit ses voleurs.

En effet, au cours de la nuit du vendredi 8 au samedi 9 janvier 2021, des hommes non identifiés ont fait éruption au domicile de l’artiste, cassant la porte et emportent tout son matériel de production qui lui aurait coûté une fortune. L’annonce vient d’être faite sur sa page Facebook ce matin.

« J’avais mon petit clavier et mon ordinateur pour créer mes propres son chez moi Matin aux environs de 4 h en rentrant chez moi je trouve ma porte cassé Ma télé mon matérielle de studio plus mes pauvre 700.000 tout a été volé Seigneur je beni ton nom et beni les voleurs » cite l’artiste.

Vetcho Lolas, de son vrai nom Hervé Bié Gnimozer, est un chanteur, instrumentiste, attalakutiste et disc jockey ivoirien d’origine Guéré de coupé-décalé, de musique religieuse et de makossa. Titulaire de trois albums, il invente à l’été 2008, avec son 3e album, un concept appelé la « shamakuana », c’est-à-dire la « danse des bluffeurs ».

Vetcho Lolas est le fils de Joe Paolo, percussionniste de Kéké Kassiry et l’ami de Shaggy Sharufa et N’Guessan Amessan dit « Bebi Philip » officiait en tant que disc jockey dans l’un des plus grands maquis abidjanais. C’est en tant que DJ qu’il contribue longtemps dans le silence à donner de la visibilité à beaucoup d’artistes du registre du coupé-décalé.

Courage à l’artiste

Sapel MONE

