Show-biz/ quand Molare se confesse : ” Je volais… “

Monsieur Soumahoro Mauryféré dit Molaré est un Artiste chanteur Ivoirien, spécialiste du Coupé-Décalé.

Molaré était l’invité de l’Union des Journalistes Culturels de Côte d’Ivoire(UJOCCI)le jeudi 12 mars 2020 dans un espace événementiel d’Abidjan.

Le thème: Coupé-Décalé, de 2002 à 2020; genèse, enjeux et impact sur la culture Ivoirienne.

L’Artiste Molaré qui est l’un des précurseurs du mouvement Coupé-Décalé a répondu sans faux-fuyant à toutes les questions des journalistes et du publique. L’Artiste a fait savoir qu’il a eu la chance d’être né dans une famille riche .

” je volais l’argent de mon père pour faire le boucan, mais j’ai tout remboursé avant que mon père ne décède, il a fait le pèlerinage à la Mecque à mes frais “.

Molaré a répondu concernant son futur mariage qui aura lieu en 2021, car il a divorcé la mère de ses 2 enfants après 16 ans d’amour… Molaré a réaffirmer que Douk Saga est décédé du sida, concernant la récente bagarre avec son collègue Abou Nidal, l’Artitse Molaré dit que c’était juste des prises de becs… Molaré dit qu’il n’est plus le boss du Coupé-Décalé parce qu’il veut épargner plus d’argent, ” j’ai rendu service à plusieurs Artistes qui m’ont sollicités mais ils restent silencieux lorsqu’on me traite d’organisateur de funérailles “. Soyons reconnaissant, l’Artiste Molaré est à présent le plus généreux des promoteurs envers les Artistes, oui il est le seul qui offre une maison au Primud alors qu’il a débuté récemment les cérémonies de récompenses.

Félicitons l’Union des Journalistes Culturels de la Côte d’Ivoire pour son concept(les jeudis de l’UJOCCI)avec les célébrités qui permet aux mélomanes ou fans d’avoir des informations précises sur leur star.

Source : Opera.com

Comments

comments