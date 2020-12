Show-biz : Souleymane Kamagaté apporte son soutien moral à Nash

Les soutiens à l’endroit de l’artiste rappeuse ivoirienne, Nash se multiplient d’avantage. Souleymane Kamagaté apporte son soutien moral à Nash, récemment traitée de Lesbienne par ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

« Ils n’ont jamais vécu avec toi , ils ne savent pas où tu as fait ton enfance , ils ne savent pas où tu as fait l’école primaire encore moin le collège, vous n’avez jamais été voisin de classe , ils ne connaissent pas un seul membre de ta famille, ils ne connaissent pas ton village , vous n’avez jamais été voisin de quartier, ils ne savent pas où tu habites, ils ne connaissent même pas quelqu’un qui te fréquente , pour plusieurs même ils ne t’ont jamais vu mais ils imaginent des trucs sur toi qu’ils propagent sans gêne comme étant des vérités . Malheureusement ils trouvent des gens pour croire à leurs ragots et ces gens ne se gênent pas eux à leur tour de propager ces chiffons en les faisant passer pour des vérités.

La vie est bizarre, quand tu as cru sans réfléchir à des mensonges qu’on a raconté sur quelqu’un, demain on va croire à des mensonges qu’on racontera sur toi ou un membre de ta famille.

Ainsi va la vie.

Courage la go cra cra du guettho », a t-il dit.

Sapel MONE

