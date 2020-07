Show-biz : voici comment Moya et A’salfo se sont rencontrés

Aka Moya Hélène l’épouse de Traoré Salif dit Asalfo a fêté son anniversaire. À l’occasion de cet événement heureux , l’épouse de l’artiste est revenue sur sa rencontre avec la Star.

Tout sur l’histoire du Couple Traoré.

Asalfo ” as-tu quelqu’un dans ta vie? “

Moya ” oui J’ai Jesus dans ma vie”

Asalfo ” est-ce que je peux être le rival de Jesus? “

C’est au cours d’une veillée à Marcory en Mars 1996 que Asalfo rencontre pour la première fois son épouse Moya qui avait 16 ans à cette époque Asalfo lui en avait 20.

Asalfo succombe au charme de la jeune Moya. Il s’approche d’elle et lui demande : “As-tu quelqu’un dans ta vie ?” Et moya de répond “Oui j’ai Jésus dans ma vie”. Asalfo rétorque ironiquement en demandant s’il pouvait être le rival de Jésus. Quelque temps après, les deux tourtereaux commencent à se fréquenter. L’amour nait ainsi entre Asalfo et Moya.

A cette époque, la vie n’était pas du tout rose pour Asalfo jeune chanteur de Woyo de son état. Le couple traverse vents et marées à Anoumambo. Mais Asalfo et Moya ont su faire preuve de patiente. Ils forment aujourd’hui un couple très épanoui. Ils officialisent civilement leur union le 20 juillet 2007 à l’hôtel communal de Cocody. Le couple a quatre enfants (trois filles et un garçon). L’amour, la patiente, le pardon, la communication sont les socles sur lesquels repose le couple Traoré.

Joyeux anniversaire á Mme Asalfo.

Ce que nous savons d’autres

Anoumambo, une localité perdue en profondeur de la commune de Marcory en Côte d’Ivoire a vu naître le 15 mars 1979, Salif Traoré de son nom d’artiste A’Salfo.

Issu d’une famille de huit frères et sœurs, les parents de Salif nourrissaient l’ambition de voir leur fils réussir brillamment ses études scolaires malgré les maigres moyens et l’environnement défavorable à une éducation de qualité. Influencé par son frère aîné Ali, un guitariste, Salif accordait plus de temps à la musique qu’aux études. En 1997, il devient l’un des membres fondateurs du groupe Magic System avec Goudé Sodoué, Manadja Fanny et Tino Boue-Bi. Le groupe sort son premier album en fin d’année 1997 avec le concours de Claude Bassolet, un faiseur de talents célèbre dans la capitale abidjanaise. Lead vocal (chanteur principal) du groupe, A’Salfo et ses coéquipiers s’offrent les services du studio de référence « Soft » et reviennent deux ans plus tard sur la scène avec un second album de huit titres pour emballer les capitales africaines. L’opus « 1er Gaou » va être vendu à plus de 40.000 cassettes en deux semaines. L’année 2003 marque la sortie du troisième album « Un gaou à Paris », suivi d’une série de featuring. « Petit pompier » et « Cessa kiè la vérité » en 2005, « Ki dit mié » en 2007, « Zouglou Dance en 2008, « Toutè kalé » en 2011, « d’Abidjan à Paris » en 2012, « Africainement vôtre » en 2014, « Radio Afrika » en 2015 et « Ya foye » en 2017 sont les autres albums qui ont marqué les vingt ans de carrière musicale de l’équipe magique. Le chemin parcouru a été laborieux pour le gaou magicien A’Salfo, mais l’homme peut se réjouir de compter aujourd’hui dans son palmarès la nomination en tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour ses messages en faveur de la paix et la place de juré dans l’emission « The Voice Afrique francophone ». Le gaou magicien partage sa vie sentimentale depuis 1996 avec Hélène Moya Aka. L’histoire remonte à une veillée dans la cité de Marcory où A’Salfo n’est pas passé par quatre chemins pour déclarer son attirance à Moya, la copine de Jésus qui va finir par succomber au charme de A’Salfo, le rival du Christ en personne. Marié, l’artiste partage son quotidien avec son épouse Hélène Moya Aka et ses enfants Noura Sheley Traoré, Rayane Zara, Rebecca Traoré et Jason Ahmed Traoré. Rapporte le confrère eduactions.org

